Ziel ungewiss – Chris Kablan verlässt den FC Thun Der Aussenverteidiger will seinen auslaufenden Vertrag bei den Oberländern auf eigenen Wunsch nicht verlängern.

Zwei Tore hat Chris Kablan in der abgelaufenen Meisterschaft erzielt: Zuletzt jubelte er im April bei Stade Lausanne-Ouchy. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)

Ob es anders gelaufen wäre, hätte sich der FC Thun in der Barrage gegen Sion durchgesetzt? Seit Sonntag steht fest, dass die Oberländer auch in der nächsten Saison in der Challenge League spielen. Nun hat der Verein bekanntgegeben, dass der auslaufende Vertrag mit Chris Kablan nicht verlängert wird. «Auf eigenen Wunsch» des Spielers, wie es in der Medienmitteilung heisst.

Der Aussenverteidiger, der verletzungsbedingt gegen Sion nicht mittun konnte, war im Sommer 2017 vom SC Kriens zu den Thunern gestossen. Seither hat er 115 Pflichtspiele bestritten, in denen ihm acht Tore und zehn Vorlagen gelangen. Wohin es den 26-jährigen französisch-schweizerischen Doppelbürger zieht, stehe noch nicht fest.

mb

