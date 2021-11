SCB landet Transfer-Coup – Chris DiDomenico wechselt für zwei Jahre nach Bern Der 32-jährige Kanadier wechselt per Ende Saison von Fribourg Gottéron zum SC Bern. DiDomenico ist der vierte Ausländer in den Reihen der Berner. Noah Fend

Sie sind bald Teamkollegen: Chris DiDomenico, aktuell noch bei Fribourg Gottéron unter Vertrag, spielt per Ende Saison mit Philip Wüthrich beim SC Bern. Foto: Peter Schneider (Keystone)

Der SC Bern verpflichtet einen neuen Ausländer: Ende Saison wechselt der Kanadier Chris DiDomenico von Fribourg Gottéron zu den Bernern. Er hat einen Vertrag für zwei Jahre erhalten.

DiDomenico hat in der National League bereits 279 Spiele absolviert und dabei 254 Skorerpunkte erzielt (72 Tore und 182 Assists). Der heute 32-jährige Center hat während sechs Saisons für die SCL Tigers gespielt und steht seit der letzten Saison 2020/2021 bei Gottéron unter Vertrag. «Chris DiDomenico hat seine Qualitäten in all den Jahren, in denen er in unserer Liga spielt, eindrücklich bewiesen», lässt sich SCB-Sportchef Andrew Ebbett in einer Mitteilung zitieren. Er spiele mit Emotionen und grossem Kampfgeist. «Das ist genau, was wir in unserem Team wollen.»

Mit der Verpflichtung von Chris DiDomenico sind im Hinblick auf die nächste Saison vier Ausländerpositionen beim SCB bereits besetzt. Insgesamt dürfen NL-Vereine neu fünf oder, sollte eine 14. Mannschaft in die National League aufsteigen, gar sechs Ausländer verpflichten.

