Knall beim SCB? – Chris DiDomenico soll Bern verlassen müssen Gemäss «Blick» endet die Zusammenarbeit zwischen dem SCB und dem kanadischen Topskorer Ende Saison – trotz Vertrag bis 2024. Kristian Kapp

SCB-Topskorer Chris DiDomenico: Verlässt er Ende Saison den SC Bern vorzeitig? Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Der «Blick» vermeldet die News unmittelbar vor der Partie des SCB gegen Ajoie: Chris DiDomenico und der SCB gehen Ende Saison getrennte Wege – trotz Vertrag des Kanadiers bis 2024. Der Grund, der eigentlich auf der Hand liegt, soll dieser sein: Das eigenwillige Spiel des Kanadiers, der regelmässig seine Shifts eigenmächtig verlängert, den Wechselrhythmus des Teams durcheinander bringt. Und dies, obschon mit Toni Söderholm ein zweiter Trainer nach dem entlassenen Johan Lundskog dieses Problem beheben wollte – und offenbar ebenfalls gescheitert ist.

Weil dies dem Untergraben der Autorität des Trainer gedeutet wird, habe der SCB sich entschieden, den Vertrag des Kanadiers vorzeitig aufzulösen, meldet der «Blick». Allerdings soll DiDomenico die Saison aber zu Ende spielen in Bern! Derzeit steht «DiDo» im Einsatz gegen Ajoie, der SCB liegt in einem Spiel der Angst nach dem zweiten Drittel 1:2 zürück.

Die Frage bleibt: Wie soll das gehen? Ein Spieler, der nächste Saison aus genannten Gründen gehen muss, aber die aktuelle Spielzeit dennoch zu Ende spielen soll?

Oder ist es bloss eine «Ente» des Boulevardblattes? Es sieht nicht danach aus. Der SCB will sich zumindest am Samstag nicht zum Fall äussern, ja, gemäss Andrew Ebbett überhaupt nichts zum Kanadier sagen: «Ich mag nicht über DiDo reden», sagte der Sportchef in der ersten Drittelspause auf Anfrage. Eine (ungewollt?) doppeldeutige Aussage, die tief blicken lässt.

Auch CEO Raeto Raffainer verweist darauf, sich am Samstag nicht zu diesem Thema äussern zu wollen. Also kein Dementi (was eigentlich zwingend erfolgen müsste, falls es sich um eine «Ente» handelt …), aber auch keine Bestätigung. Der SCB ist nicht nur auf dem Eis im «Strichkampf» und taumelt dem Pre-Playoff (oder dem Saisonende?) entgegen. Auch neben dem Rink befindet sich der einst stolze Club in unruhigen Gewässern.

Update folgt …

Eisbrecher – der Eishockey-Podcast von Tamedia Abonnieren Sie den Podcast auf Spotify , Apple Podcast , Google Podcast , Overcast oder Podcast Republic . Falls Sie eine andere Podcast-App nutzen, suchen Sie in dieser am besten nach «Eisbrecher».

Kristian Kapp ist Sportredaktor bei Tamedia. Mehr Infos @K_Krisztian_

Fehler gefunden?Jetzt melden.