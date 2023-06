Kopf der Woche – Chrigel zum Achten Christian «Chrigel» Maurer gewann das X-Alps-Gleitschirmrennen zum achten Mal in Serie. Bruno Petroni

Chrigel Maurer. Foto: Bruno Petroni

Als Fünfjähriger hatte er erstmals die Leinen eines Gleitschirms in den Händen. Seit zwei Jahrzehnten ist er der weltbeste Gleitschirmpilot. Und jetzt gewann Christian «Chrigel» Maurer zum achten Mal in Serie das X-Alps. Er dominierte das mit 1223 Kilometern härteste und längste Gleitschirmrennen der Welt mit 32 Startenden aus 18 Ländern fast nach Belieben. Oftmals in die Defensive gedrängt, stiess Maurer auch dieses Jahr immer wieder durch einen geschickten taktischen Zug an die Spitze vor und entschied das Rennen am zweitletzten von sechs Renntagen zu seinen Gunsten. Dabei kamen und gingen seine Herausforderer – Chrigel Maurer blieb. Und zwar ganz vorne. Und dies, obwohl der 41-jährige Frutiger einigen seiner Konkurrenten der Vater sein könnte. Für die erneute Weltklasseleistung, das X-Alps einmal mehr zu gewinnen, setzen wir Chrigel Maurer die Krone für den Kopf der Woche auf.