Thun Traditionsverein – Chor nimmt trotz Corona grosses Brahms-Werk in Angriff 2021 nimmt der traditionsreiche Cäcilienchor Thun «Ein deutsches Requiem» von Johannes Brahms in Angriff. Die Dirigenten-Nachfolge ist noch offen

Der Cäcilienchor Thun, hier bei einem Auftritt im November 2019 in der Stadtkirche. Foto: Patric Spahni

Coronabedingt war die 109. Hauptversammlung (HV) des traditionsreichen Thuner Cäcilienchores von Ende März auf Samstag, 17. Oktober, verschoben worden. Wie der Gesangsverein mitteilt, erfreute sich die HV, der ausserordentlichen Situation zum Trotz, recht guten Besuchs. Nach dem Verlesen des Jahresberichts durch Präsident Daniel Ammann wurden die Jahresrechnung 2019 und das Budget für das laufende Jahr von Kassier Heinz Sommer kommentiert und daraufhin einstimmig verabschiedet.

Chorleiter Joseph Bisig erläuterte das Tätigkeitsprogramm: Bis Anfang Dezember wird an kürzeren Chorsätzen geprobt, weil die traditionellen November-Konzerte abgesagt werden mussten. Im Januar 2021 soll «Ein deutsches Requiem» von Johannes Brahms in Angriff genommen werden; es ist vorgesehen, dass dieses bekannte Werk im November des nächsten Jahres «als krönender Abschluss der Arbeit unseres Dirigenten erklingen wird», wie Präsident Ammann schreibt.

Vizepräsident Dieter Würgler orientierte zuerst über den Stand der Dinge die Wahl einer Dirigenten-Nachfolge betreffend, danach über das auf Januar 2022 verschobene Projekt «Der Cäcilienchor Thun singt in New York». Interessentinnen und Interessenten seien weiterhin willkommen, heisst es. Im Anschluss an die Sachgeschäfte sangen die versammelten Vereinsmitglieder gemeinsam, «schliesslich hatte man einander zum Teil seit Anfang März nicht mehr gesehen».

pd