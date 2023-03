Musikfestival in Thun – Cholererock wechselt aus der Not von der Schadaugärtnerei ins Mokka Das Open Air Cholererock wird heuer – verkleinert – im Café Mokka stattfinden. Für eine Durchführung in der Schadaugärtnerei gab es keine Bewilligung. Gabriel Berger

In der Thuner Schadaugärtnerei herrscht weitgehend gähnende Leere. Nun ist bekannt geworden, dass im Sommer auch das beliebte Open Air Cholererock nicht auf diesem Areal stattfinden können wird. Foto: Patric Spahni

Es ist ein veritabler Paukenschlag: Gut drei Monate vor dem Anlass hat das OK des Open Air Cholererock am Dienstag bekannt gegeben, dass das Thuner Musikfestival dieses Jahr im Café Mokka an der Allmendstrasse über die Bühne gehen wird – und nicht in der Schadaugärtnerei wie in den letzten drei Jahren. «Durch den Wechsel in den Mokkagarten wird das Festival kleiner, die Atmosphäre intimer» und erinnere so an die Durchführungen in der Kohlerenschlucht in Hünibach, wo das Cholererock zwischen 2010 und 2017 jeweils stattfand. Unverändert bleibt der Festivaltermin: vom 29. Juni bis zum 1. Juli.