Umgestaltung Autobahnraststätte – Chölfeld: Die Baupläne liegen auf In Utzenstorf soll der Rastplatz Chölfeld umgestaltet werden. Gerechnet wird mit Kosten zwischen 4 und 5 Millionen. Erhoffter Baubeginn ist 2023. Jacqueline Graber

Derzeit ist der Rastplatz gesperrt, er dient als Lagerplatz für Baumaterial, welches für die Sanierung der Autobahn benötigt wird. Foto: Beat Mathys

Der Rastplatz Chölfeld soll erneuert werden. Derzeit liegen die Pläne öffentlich auf der Gemeindeverwaltung Utzenstorf auf oder können auf deren Internetseite eingesehen werden. «Die Ausfahrt von der A1 auf den Platz wurde bereits um 70 Meter, die Einfahrt auf die A1 um 230 Meter verlängert», sagt Mark Siegenthaler, Mediensprecher des Bundesamtes für Strassen (Astra), Filiale Thun. Dies diene der Sicherheit und sei im Zuge der Erneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten passiert.

Die Bauarbeiten für die Gesamterneuerung der A1 zwischen Kirchberg und Kriegstetten wurden 2019 gestartet, seither ist der Rastplatz gesperrt. Die Fahrbahn in Richtung Zürich ist bereits erneuert, die Arbeiten auf der Fahrbahn Richtung Bern sind am Laufen. Chölfeld diene als «Installationsplatz», erklärt Siegenthaler. Will heissen: Hier stehen Container, die als Büro oder Sitzungsräume von den Bauleitern benutzt werden. Zudem wird hier auch Baumaterial gelagert.