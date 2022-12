25. Adventsmarkt in Spiez – Chlouse-Märit feiert einen erfolgreichen Geburtstag Die Jubiläumsauflage des Spiezer Chlouse-Märit war äusserst stimmungsvoll und laut Macher Manuel Fischer «wohl so gut besucht wie nie zuvor». Jürg Spielmann

Viel Handwerk aus der Region: Rund 115 Marktfahrende boten ihre meist weihnachtlichen Waren feil. Foto: Jürg Spielmann

Grossaufmarsch auf der Seestrasse: Der 25. Chlouse-Märit war laut Organisator Manuel Fischer «gefühlt so gut besucht wie noch nie». Foto: Jürg Spielmann

Kerzen leuchteten am Samstag den Weg vom Spiezer Zentrum hinunter bis in den Schlosspark. Sie verliehen dem Spiezer Chlouse-Märit, der seit 1996 durchgeführt wird, einen stimmungsvollen Rahmen. «Der Kerzenweg als Neuerung war sicher einer der Höhepunkte an der diesjährigen Jubiläumsauflage», sagt Manuel Fischer. 500 Dochte seien entzündet worden. «Von recyclierten Kerzen vom Lichterfest 2019.» Fischer organisiert mit dem Team der Spiez Marketing AG den Adventsmarkt, der einst von Alt-Tourismuspräsident Bernhard Steffen aus der Taufe gehoben wurde.