Tagestipp: «A Long Way Home» – Chinesische Verhältnisse In Luc Schaedlers Film setzen sich fünf Kunstschaffende mit ihrem Land und ihrer Herkunft auseinander. Martin Burkhalter

« A Long Way Home » ist auch ein Film über Kulturschaffende, die für Demokratie kämpfen. Foto: zvg

«A Long Way Home» schickt seine Zuschauer auf eine faszinierende Reise in die jüngere chinesische Geschichte und zeigt zugleich die schillernde aktuelle Kulturszene des Landes. In Luc Schaedlers Film beleuchten fünf Kunstschaffende mutig und mit subversivem Witz die gesellschaftlichen Probleme ihres Landes und werfen dabei einen Blick auf ihre von Gewalt und Unterdrückung geprägte Vergangenheit. Der Film läuft im Rahmen des Seniorenkinos Cinedolcevita. (mbu)

Martin Burkhalter ist Kulturredaktor und schreibt über Pop-, Rock- und Jazzmusik, über popkulturelle und gesellschaftliche Themen. Am liebsten ist er in Kulturlokalen unterwegs und schreibt auf, was er dort hört und sieht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.