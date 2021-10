Analyse zur Expansion nach Westen – Chinas Wirtschaftsoffensive nach Afrika beginnt zu bröckeln Pekings Engagement in Afrika wird inzwischen viel kritischer betrachtet. Das hat mit Chinas Art der Kreditvergaben zu tun – und auch mit einem seit langem schwelenden Rassismus. Wolfgang Drechsler

Chinesische Bauarbeiter errichten ein Gebäude der Afrikanischen Union im November 2010 in Addis Abeba, Äthiopien. Das Gebäude wurde kostenlos gebaut. Foto: Per-Anders Pettersson (Getty Images)

Auf keinem anderen Kontinent lässt sich der Aufstieg Chinas zur Weltmacht besser beobachten als in Afrika. Knapp zwanzig Jahre nach Beginn der chinesischen Expansion nach Westen gibt es fast kein afrikanisches Land mehr, in dem man nicht auf Brücken, Kraftwerke, Staudämme, Stadien oder Fabriken stösst, über denen Fahnen mit chinesischen Schriftzeichen wehen. Selten ist eine weit entfernte Volkswirtschaft binnen so kurzer Zeit zu einem solch zentralen Wirtschaftsfaktor geworden wie China jetzt in Afrika. Die Zahlen spiegeln dies eindrücklich: War China bis zur Jahrtausendwende noch ein Handelspartner unter vielen, ist es seitdem zur klaren Nummer eins in Afrika aufgestiegen. Zeitweise belief sich das Handelsvolumen auf mehr als 200 Milliarden Franken im Jahr.