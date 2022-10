Parteitag in Peking – Chinas Wirtschaft ist in Not Konsumflaute, Immobilienkrise, Handelskrieg: Staatschef Xi Jinping hat vor seiner dritten Amtszeit enorm viel Ärger. Das hat er sich selber eingebrockt. Florian Müller

Wanderarbeiter vor ihrer Unterkunft in Peking. Die Erwartungen der Menschen an den Parteitag können eigentlich nur enttäuscht werden. Foto: Noel Celis (AFP)

Kurz vor dem Parteitag am Sonntag, auf dem sich Staats- und Parteichef Xi Jinping wahrscheinlich eine dritte Amtszeit sichern wird, befindet die Wirtschaft des Landes sich «in den Seilen», wie die Analysefirma Enodo Economics diagnostiziert. Die strenge Null-Covid-Politik hat den Menschen die Konsumlaune gründlich verdorben. Die Immobilienbranche befindet sich in einer Schuldenkrise. Die Schwäche der eigenen Währung bedroht Investitionen, die sinkende globale Nachfrage gefährdet die Exporte. Dazu noch der Handelskrieg mit den USA und das harte politische Vorgehen gegen Wachstumsbranchen zuhause. Die Menschen im Land und die ausländischen Investoren haben grosse Erwartungen an den Parteitag, die eigentlich nur enttäuscht werden können.