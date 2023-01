Wirtschaft am Wendepunkt – «Chinas Markt wird nie mehr den Stand von früher erreichen» Peking meldet eine der tiefsten Wachstumsraten der letzten 50 Jahre. Und erstmals sinkt die Bevölkerungszahl. Experten ordnen die historischen Ereignisse ein und benennen die Folgen weltweit. Florian Müller

Nach dem Ende der Null-Covid-Strategie zieht es Chinas Bevölkerung wieder nach draussen: Winterfreuden in Peking. Foto: Andy Wong (AP)

Die chinesische Wirtschaft läuft schlecht, doch die Partystimmung an den Börsen beeinflusst das kaum. Der Hongkonger Hang Seng Index ist seit seinem Tiefpunkt Ende Oktober um rund 50 Prozent gestiegen. Gleichzeitig ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) vergangenes Jahr um nur 3 Prozent gewachsen, wie das chinesische Statistikamt am Dienstag bekannt gab. Das ist eines der schlechtesten Ergebnisse der vergangenen 50 Jahre. Und es ist weit entfernt von den 5,5 Prozent, die die Regierung vergangenes Jahr noch als Ziel ausgegeben hatte. Da das BIP-Wachstum in China immer auch eine politisch beeinflusste Zahl ist, zeigt es, wie schlimm das vergangene Jahr für die Wirtschaft war.