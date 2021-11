UNO-Gipfel in Glasgow – Chinas Führer zeigt der Klimakonferenz die kalte Schulter Xi Jinping fehlt beim Gipfel, nicht einmal eine Rede schickt er. Dabei ist allen klar: Ohne China geht es bei den Treibhausgasen nicht voran, das Land verursacht mehr Emissionen als alle entwickelten Länder zusammen. Lea Sahay aus Peking

Rund 60 Prozent des Stroms werden in China aus Kohle gewonnen: Minenarbeiterinnen in der Provinz Anhui. Foto: Getty

Keine Rede, nicht einmal per Videoschaltung. Nur ein schriftliches Statement schickte Chinas Staatspräsident zum Auftakt der UNO-Klimakonferenz. Xi Jinpings Fernbleiben war ein herber Dämpfer gleich zu Beginn der Klimaverhandlungen in Glasgow. Denn klar ist: Ohne die Volksrepublik geht es nicht.

Unstrittig ist, dass China in den vergangenen Jahren beim Umweltschutz viel getan hat. Peking investiert Milliarden in erneuerbare Energien, ist in dem Sektor längst zum Weltmarktführer aufgestiegen. Weltweit sind nirgendwo mehr Elektroautos und -busse unterwegs als auf Chinas Strassen. Das Problem jedoch: Rund 60 Prozent des Stroms werden weiter aus Kohle gewonnen. In absoluten Zahlen ist China der grösste Emittent von Treibhausgasen. Der jährliche Ausstoss übersteigt die Emissionen aller entwickelten Länder zusammen. Bewegt sich China in den Gesprächen nicht, hat die Weltgemeinschaft kaum eine Chance, die globalen Klimaziele zu erreichen. Ein zunehmendes Problem dabei: Peking weiss das.