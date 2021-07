Marsch in die digitale Diktatur – China zieht die Daumenschrauben gegen die Techfirmen an Die kommunistische Führung will das Datenmonopol knacken und es für sich selber reklamieren. Der gläserne Bürger wird Realität. Hans-Jürgen Maurus

Das chinesische Regime will Zugriff auf alle Daten von Passagieren des Fahrdienstvermittlers Didi. Im Bild ein Didi-Fahrer in Peking. Foto: Jade Gao (AFP)

Der Absturz erfolgte Anfang Woche. Am 2. Juli hatte der chinesische Fahrdienstvermittler Didi Chuxing an der New Yorker Börse noch ein erfolgreiches Debüt hingelegt und 4,4 Milliarden Dollar eingenommen. Anleger bewerteten den Konkurrenten von Uber mit rund 80 Milliarden Dollar.

Doch am Montag kündigte die chinesische Cyber-Aufsichtsbehörde eine Untersuchung gegen Didi «zum Schutz der nationalen Sicherheit» an, worauf der Aktienkurs am Dienstag um 25 Prozent einbrach. Details über Ermittlungen lieferte die Behörde nicht. Sie deutete lediglich an, dass sie «sicherheitsrelevante Datenrisiken» ausschalten wolle.