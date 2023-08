China zeigt Schwäche – Immobilienkrise führt zu «Japanisierung» Der chinesische Präsident feiert aussenpolitische Erfolge. Aber zu Hause braut sich ein wirtschaftlicher Sturm zusammen. Armin Müller

Schuldentürme: Ein Velofahrer fährt in Peking an neuen, aber noch nicht fertiggestellten Wolkenkratzern vorbei. Foto: Wu Hao (Keystone)

Das Staatenbündnis Brics hat an seinem Treffen in Südafrika am Freitag beschlossen, sechs neue Mitglieder aufzunehmen. Damit hat sich die Mitgliederzahl mehr als verdoppelt. Ein Erfolg für Chinas Präsident Xi Jinping, der mit den Brics dem «Diktat» des Westens unter Führung der USA ein Ende bereiten will.