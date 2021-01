Unmittelbar nach Amtszeit-Ende – China verhängt Sanktionen gegen hochrangige Trump-Vertreter Peking sanktioniert 28 Personen – darunter Ex-Aussenminister Mike Pompeo. Sie hätten die «chinesische Souveränität verletzt».

Soll die «chinesische Souveränität verletzt» haben: Der scheidende US-Aussenminister Mike Pompeo. Foto: Mary Altaffer (Keystone)

China hat unmittelbar nach dem Ende der Amtszeit von US-Präsident Donald Trump Sanktionen gegen ranghohe Vertreter seiner Regierung verhängt. Das chinesische Aussenministerium sprach am Mittwoch von 28 Einzelpersonen, die die «chinesische Souveränität verletzt» hätten und daher mit Sanktionen belegt würden, darunter der scheidende Aussenminister Mike Pompeo.

Namentlich führte das chinesische Aussenministerium Trumps Handelsberater Peter Navarro, Sicherheitsberater Robert O’Brien, den für Ostasien zuständigen US-Diplomaten David Stilwell, Trumps Gesundheitsminister Alex Azar und UN-Botschafterin Kelly Craft auf. Ferner belegte die Regierung in China den früheren nationalen Sicherheitsberater John Bolton und Trumps ultrarechten früheren Chefstrategen Steve Bannon mit Sanktionen.

Die Beziehungen zwischen China und den USA waren während Trumps vierjähriger Amtszeit durch eine Vielzahl von Konfliktthemen belastet. Neben der Handelspolitik gehörten unterschiedliche Ansichten zum Ursprung der Corona-Pandemie, die massiven chinesischen Eingriffe in den Autonomiestatus Hongkongs sowie Pekings Gebietsansprüche im Südchinesischen Meer dazu. Noch am Dienstag hatte Pompeo China offiziell einen «Völkermord» an der muslimischen Minderheit der Uiguren vorgeworfen.

afp/oli