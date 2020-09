Ant Financial – China stiehlt den USA die Börsenshow Die New Yorker Börse hat den grössten Börsengang des Jahres an Hongkong und Shanghai verloren. Die Dominanz

der US-Finanzmärkte ist infrage gestellt. Walter Niederberger

Plant den nächsten grossen Börsengang: Jack Ma, der Gründer von Alibaba, strebt mit Ant Financial ein milliardenschweres Going-Public an. Foto: Wang HE (Getty Images)

Jack Ma hat zwar die Führung des Internet-Giganten Alibaba aufgegeben, nicht aber seine Rolle als wichtiger Spieler auf den internationalen Finanzmärkten. Noch dieses Jahr will er Ant, den führenden Allfinanzanbieter in China, an die Börse bringen, aber nicht in New York, sondern in China. Der politstrategische Poker, der China zum stärksten Herausforderer der US-Börsen machen soll, könnte ähnlich wie beim Internet die Märkte in unterschiedlich kontrollierte und zugängliche Hemisphären aufteilen.