Interview mit Experte - «China nutzt die EM, um wieder zur legitimen Grossmacht zu werden»

Gruppenbild mit Pokalen: Uefa-Präsident Aleksander Ceferin, flankiert von den EM-Sponsoren Jack Ma, Chef vom chinesischen Bezahldienst Alipay (links), und Eric Jing, Chef von Ant Financial (rechts).

Bei der EM wundern sich viele über die chinesischen Sponsoren, die mit ihrer Bandenwerbung auffallen. Wie populär ist europäischer Fussball in China?

Fussball ist in China eine Sportart, für die sich nur eine Minderheit interessiert. Aber im europäischen Vergleich ist diese Minderheit selbstverständlich riesig. An der Fussball-WM 2018 in Russland waren 15’000 britische Fans vor Ort, als England das Halbfinale erreichte. Ebenfalls angereist waren 60’000 chinesische Fussballtouristen, die sich die Spiele anschauten, den Kreml besuchten, essen und shoppen gingen – und das alles, obwohl sich China noch nicht einmal für die WM qualifiziert hatte.