Wichtiger militärischer Fortschritt – China lässt dritten Flugzeugträger vom Stapel Peking will «bis zum Ende» gegen eine Unabhängigkeit Taiwans kämpfen, hiess es kürzlich. Jetzt zeigte es ein Schiff der Öffentlichkeit, das über ein neuartiges Katapult verfügt.

Farbiger Rauch: Die «Fujian» wird vom Stapel gelassen. Foto: CCTV (AFP)

China hat am Freitag seinen dritten Flugzeugträger in einer feierlichen Zeremonie vom Stapel gelassen. Die «Fujian», die technisch fortschrittlicher als die bisherigen Schiffe ist, wurde am Freitag in einer Shanghaier Werft zu Wasser gelassen, wie der staatliche Sender CCTV berichtete. Das Schiff ist der erste vollständig im Land entwickelte und gebaute Flugzeugträger mit Flugzeugkatapult und stellt für China einen wichtigen militärischen Fortschritt dar.

Die bisherigen Flugzeugträger «Liaoning» und «Shandong» verfügen demnach nicht über ein solches Katapult-Startsystem. Es wird noch Jahre dauern, bis die «Fujian» einsatzbereit ist. Einen Termin für die Indienststellung gab das Verteidigungsministerium bislang nicht bekannt.

Laut dem auf Verteidigung spezialisierten Magazin «Janes» verfügen die USA derzeit mit elf Schiffen bei weitem über die meisten Flugzeugträger, gefolgt von China und Grossbritannien mit jeweils zwei Schiffen.

Abo Bidens Botschaft an China Peking weiss jetzt, was ein Angriff auf Taiwan kostet Insbesondere Chinas zunehmend aggressive Haltung gegenüber Taiwan hatte zuletzt die Spannungen mit den USA deutlich wachsen lassen. Der chinesische Verteidigungsminister Wei Fenghe erklärte kürzlich, sein Land werde «bis zum Ende gegen eine Unabhängigkeit» der Insel kämpfen. China sieht Taiwan als abtrünnige Provinz an, die wieder mit dem Festland vereinigt werden soll – notfalls mit militärischer Gewalt. Die USA verfolgen in dieser Frage eine Linie der «strategischen Zweideutigkeit». Dabei sichern sie zwar Taiwan Unterstützung beim Aufbau von dessen Verteidigungsfähigkeiten zu, versprechen aber nicht ausdrücklich, der Insel im Falle eines Krieges zu Hilfe zu kommen.

Die feierliche Zeremonie wurde im staatlichen Fernsehen übertragen. Foto: Li Gang/Xinhua (Keystone)

AFP/oli

Fehler gefunden?Jetzt melden.