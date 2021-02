Campaignerin Angela Mattli – China auf dem Radar Wie wird man zur gehörten Kritikerin der Menschenrechtssituation in China? Angela Mattli, Campaignerin der Berner «Gesellschaft für bedrohte Völker», weiss es. Jürg Steiner

Schätzt klare Worte: Angela Mattli, Kampagnenleiterin bei der Gesellschaft für bedrohte Völker, auf dem Altenbergsteg. Foto: Adrian Moser

Nein, sagt Angela Mattli lächelnd, als sie beim Altenbergsteg unten an der Aare einen Moment innehält, die chinesische Botschaft in Bern habe noch nie bei ihr interveniert: «Dafür sind wir zu exponiert, zu klar in unserer Haltung. Wir fliegen wohl unter ihrem Radar.»

Unter dem Radar? Seit zehn Jahren arbeitet Mattli (39), die einst als Sekretärin des Grünen Bündnisses an der Neubrückstrasse das politische Handwerk lernte, für den Schweizer Ast der internationalen Gesellschaft für bedrohte Völker (GFBV). 15 Personen beschäftigt die kleine Nichtregierungsorganisation, die ihren Fokus auf Konflikte zwischen Menschenrechten und Wirtschaftsinteressen legt, in der Lorraine. Historikerin Mattli ist als Kampagnenleiterin unter anderem zuständig für politische Stellungnahmen, man kennt die Stimme der gebürtigen Glarnerin etwa aus Debatten zu Sinti und Roma.

Kapital an Glaubwürdigkeit

Derzeit treibt sie vor allem das China-Dossier um. Das EDA unter Bundesrat Ignazio Cassis (FDP) erarbeitet erstmals eine China-Strategie, bei der nicht nur die Wirtschaftsinteressen, sondern auch die Einhaltung der Menschenrechte explizit thematisiert werden sollen. Das hochbrisante Papier, das die Beziehung zwischen Bern und Peking auf die Probe stellt, steht kurz vor der Veröffentlichung. Dass die offizielle Schweiz Menschenrechtsverletzungen des chinesischen Einparteienregimes nicht mehr ausklammert, hat auch mit der hartnäckigen Arbeit der kleinen Gesellschaft für bedrohte Völker zu tun – seit Jahrzehnten.

Bernhard Pulver (links) 1988 beim Berner Empfang des Dalai Lama, der ins Auto steigt. Foto: PD

Es gibt ein unscharfes Schwarzweissbild von 1988, auf dem man den schmächtigen Studenten Bernhard Pulver sieht, wie er in Bern dem Empfang des Dalai Lama, dem spirituellen Oberhaupt der von den Chinesen unterdrückten Tibeter, beiwohnt. Ein Jahr danach gründete Pulver, später grüner Regierungsrat und heute Verwaltungsratspräsident der Spitalgruppe Insel, mit Göpf Berweger die Gesellschaft für bedrohte Völker. Die China-Kompetenz der GFBV, sagt Angela Mattli über 30 Jahre später, sei ein lange und behutsam aufgebautes Kapital.

Auch mal leiser

Bei einem Spaziergang an der Aare erläutert sie, wie es der GFBV gelingt, als China-kritische Stimme gehört zu werden. Wobei man als Erstes zusehen muss, dass man der gewieften Campaignerin folgen kann: Angela Mattli ist – gedanklich und zu Fuss – gerne zügig unterwegs. Und doch liegt falsch, wer in der fleissigen Twitterin die schrille Aktivistin sieht. Laute, meist von Männern gefochtene Politschlachten, Schaumschlägereien in sozialen Medien, spektakuläre Aktionen mit fetten Schlagzeilen: Mit diesem Verständnis von Campaigning «habe ich Mühe», sagt Mattli. Für erfolgreiche Kampagnenarbeit seien manchmal auch konziliantere Töne und Verhandlungen hinter geschlossenen Türen angezeigt.

Denn etwas vom Wichtigsten sei für sie, bei den Angehörigen indigener Völker, die sie vertritt, keine falschen Hoffnungen zu wecken – mit öffentlichkeitswirksamen Auftritten, die am Ende die Fronten verhärten und Lösungen verunmöglichen. «Man muss wachsam bleiben, auch sich selber gegenüber. Die Gefahr, dass man sich plötzlich selber zu wichtig nimmt und aus den Augen verliert, für wen man sich eigentlich einsetzt, besteht», sagt Mattli.

«Die Gefahr, dass man sich plötzlich zu wichtig nimmt, besteht.» Angela Mattli, Gesellschaft für bedrohte Völker

Um kritische Distanz bemühte sich Mattli auch, als sie vor einigen Jahren begann, über die muslimische Minderheit der Uiguren in der chinesischen Provinz Xinjiang zu recherchieren. Sie habe die Zahl von über einer Million in Umerziehungslager gesteckter Menschen zuerst lange selber nicht geglaubt, sagt sie heute. Bis die kontinuierliche Arbeit mehrerer internationaler NGOs das Ausmass der Menschenrechtsverletzungen zweifelsfrei bestätigte.

«Davor kann man heute unmöglich mehr die Augen verschliessen», sagt Mattli, die uigurischen Exponenten zu Auftritten in Schweizer Medien verhalf. Gleichzeitig sei sie höchst irritiert, wie leichtfertig vor allem in China engagierte Schweizer KMU mit dieser Situation umgehen. «Ich bin nicht gegen Handel mit China», sagt sie. Aber man müsse als Unternehmen wissen, was es heisse, sich auf ein leninistisches, autoritäres System einzulassen. Heute könne man nicht mehr so naiv sein, bezüglich China zu glauben, Wandel sei durch Handel zu erreichen. Der unternehmerische Schuss könne da langfristig nach hinten losgehen, warnt sie. Ihr Tempo am Ufer der Aare ist kein bisschen langsamer geworden.

Yoga und Aare

Können Sie Ihr Engagement auch mal loslassen, Frau Mattli? Sie lacht. Ja, natürlich spüre sie ihren Drang, immer mehr machen zu wollen, keine Frage. Die Schicksale, die ihr begegneten, beschäftigten sie mitunter auch, wenn sie mit den Kindern auf dem Spielplatz sei oder zu Hause einen Kuchen backe. Aber sie sei sich bewusst: Schon nur, um der Verbissenheit vorzubeugen «gehört Selbstfürsorge zu meinem Jobprofil», smartphonefreie Nachmittage zum Beispiel, Yogastunden, ein Spaziergang an der Aare.

Wobei, die Aare: Als die Stadt Bern 2018 ihre Pläne für den Hochwasserschutz im Altenberg vorlegte und dafür eine hohe Mauer sowie einen breiteren und tiefer gelegten Uferweg vorschlug, regte sich im Quartier heftiger Widerstand. Das Problem sei wenn schon das steigende Grundwasser und nicht die überschwappende Aare. Eine fröhliche «Save our Aare»-Petition wurde lanciert, die Stadt krebste zurück.

So hoch wollte die Stadt die Hochwasserschutzmauer im Altenberg bauen. Inzwischen liegt ein redimensioniertes Projekt vor. Foto: PD

Seit wenigen Tagen liegt das redimensionierte Projekt öffentlich auf, mit tieferer Schutzmauer. «Ursprünglich war es mit der Partizipation der Bevölkerung nicht weit her. Aber jetzt liegt ein Kompromiss vor, der für uns okay ist», sagt Quartierbewohnerin Angela Mattli. Klar, auch das eine Geschichte, bei der die Campaignerin Mattli voll dabei war. Direkt in der Ansage, unverbissen im Auftritt und definitiv nicht unter dem Radar.