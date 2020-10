Der Joker ist der Matchwinner – Chihadeh: «So darf es weitergehen» Der dritte Sieg im vierten Spiel unter Carlos Bernegger: Der FC Thun gewinnt gegen Aarau mit 1:0. Peter Berger

Thuns Saleh Chihadeh jubelt nach seinem Treffer zum 1:0-Sieg über Aarau. Foto: Peter Schneider, Keystone

Wieder erlöst Saleh Chihadeh den FC Thun. Der Stürmer war bereits vor einer Woche gegen Kriens eingewechselt worden und hatte in der Schlussphase den 2:1-Siegestreffer erzielt. Gegen Aarau kam der 26-Jährige erneut als Joker und traf in der 85. Minute. «Beim Tor musste ich nach der perfekten Flanke von Dennis Salanovic nur noch den Kopf hinhalten.» Sein drittes Tor in der laufenden Saison bedeutete den dritten Sieg für die Oberländer in der Challenge League. «Ein Stürmer wird an den Toren gemessen, deshalb tun die Treffer gut und geben Selbstvertrauen», meinte Chihadeh. «Wichtiger ist allerdings, dass wir gewonnen haben.»