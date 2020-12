Erste Einzelgymnastin – Chiariellos Pionierrolle Der Schweizerische Turnverband hat die Bernerin Livia Maria Chiariello (15) als erste Einzelgymnastin der Rhythmischen Gymnastik in das Nationalkader berufen. Oliver Dütschler

Das Schweizer Aushängeschild: Die Bernerin Livia Maria Chiariello. Foto: Bernd Thierolf

Der Zentralvorstand des Schweizerischen Turnverbandes STV hat entschieden, dass die Schweiz neu auch im Einzel im Elitebereich international starten darf. Die letzten Jahrzehnte lag der Fokus im Seniorenbereich (ab 15 Jahren) ausschliesslich auf der Gruppe. Der seit Langem erwartete Verbandsentscheid ermöglicht es nun auch der 14-fachen Schweizer Meisterin Livia Maria Chiariello, diese olympische Sportart (wie bereits in allen anderen europäischen Ländern) im Bereich Einzel im Elitebereich überhaupt erst ausüben zu können. «Es freut mich sehr, dass ich die Schweiz in der Rhythmischen Gymnastik auch im Seniorenbereich vertreten darf. Ich möchte dieses Vertrauen weiterhin mit guten Leistungen zurückgeben und bin motivierter denn je, mein Bestes zu geben», sagte Chiariello.

Die Erfolge in der letzten Saison mit mehreren Medaillen bei international reputierten FIG-Turnieren (Luxemburg, Belgien, Frankreich) sowie Chiariellos Sieg am Zürich Cup sorgten auch für positive Meldungen aus der Rhythmischen Gymnastik, was den zuletzt viel gescholtenen Verband gefreut haben dürfte. Umso mehr, wenn man sieht, wie Chiariello mit in der Schweiz zuvor nie erreichten Werten von 20 Punkten (Keulen) und 19.2 Punkten (Ball) am International Academic Wintercup einen erfolgreichen Einstand als Seniorin gab.

Für die Gruppe wurden mit Analena Hofer (Uetendorf), Felicia Squieri (Schwadernau) und Noëlle Wüthrich (Biel) weitere Gymnastinnen aus der Region ins Kader berufen.