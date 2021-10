Rhythmische Gymnastik – Chiariello überzeugt – und feiert Premiere Die 16-jährige Bernerin Livia Maria Chiariello hat an einem internationalen Wettkampf bei der Elite erstmals den Sprung auf das Podest geschafft. Oliver Dütschler

In Zagreb resultierte für Livia Maria Chiariello Platz 2. Foto: Tamas Robert Morvai

Livia Maria Chiariello gelang beim FIG-Turnier Aura Cup in Zagreb ein Coup: Erstmals stand sie an einem internationalen Wettkampf bei der Elite auf dem Podest. Mit einer fehlerfreien Ballübung sicherte sich die Bernerin im renommierten Teilnehmerfeld mit mehreren EM- und WM-Teilnehmerinnen die Silbermedaille. Damit ist sie die erste Schweizer Einzelgymnastin überhaupt, die eine FIG-Medaille gewinnen konnte. Die Schülerin des Sportgymnasiums Neufeld musste sich nur der georgischen Weltklasseathletin Ketevan Arbolishvili geschlagen geben.

Die EM 2022 als Fernziel

«Ich freue mich über das Resultat und richte den Fokus auf die künftigen Wettkämpfe, damit ich mich in naher Zukunft weiter in Richtung europäische Spitze orientieren kann», sagte die Bernerin nach dem Wettkampf. Die 14-fache Schweizer Meisterin gilt als grosse Hoffnungsträgerin in der Rhythmischen Gymnastik hierzulande.

Jedoch hat der Schweizerische Turnverband (STV) Ende September die nationale Trainingsbasis in Magglingen geschlossen und so Athletinnen wie Chiariello vor grosse Herausforderungen gestellt. Die 16-Jährige hat ihr Fernziel dadurch nicht aus den Augen verloren: die Europameisterschaft 2022 in Tel Aviv.

