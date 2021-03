Bernerin turnt bald in Italien – Chiariello träumt von der «Champions League» Livia-Maria Chiariello will an der EM in der Rhythmischen Gymnastik erste wertvolle internationale Erfahrung in der Elite-Kategorie sammeln. Oliver Dütschler

Hat am Wochenende in Biel einen EM-Selektionswettkampf gewonnen: Die Bernerin Livia-Maria Chiariello. Foto: Anna Kull

Die Vorbereitung auf die EM müssen die Gymnastinnen weitestgehend selber organisieren und finanzieren. Livia-Maria Chiariello reiste für zwei Wochen in die westeuropäische Hochburg der Rhythmischen Gymnastik (RG) nach Italien, wo sie sich bei der international reputierten Trainerin Stefania Fogliata in Nemesi vorbereitete. Fogliata verfügt über herausragende Fachkompetenz und hat auch die italienische Juniorinnenmeisterin Alice Taglietti unter ihren Fittichen. Fogliata glaubt an die Fähigkeiten der 15-jährigen Bernerin: «Livia lernt schnell und hat grosse Ausdruckskraft. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass sie nächstes Jahr in der Serie A in Italien starten kann. Die Schweiz kann stolz sein und sich glücklich schätzen, eine solche talentierte Gymnastin zu haben.»

Die italienische Serie A wird in der internationalen Szene der Rhythmischen Gymnastik gerne auch als «Champions League» bezeichnet. Regelmässig starten die internationalen Superstars der Szene aus Russland, der Ukraine und Weissrussland in der stärksten RG-Liga der Welt. «Ich versuche tagtäglich im Training an die Leistungsgrenze zu gehen und mich sportlich weiterzuentwickeln. In Italien habe ich hervorragende Trainingsbedingungen vorgefunden. Ich wünsche mir, dass ich an meine bisherigen internationalen Erfolge mittelfristig auch bei den Seniorinnen anknüpfen kann», sagte Chiariello.

Selektionswettkampf für die EM

In einem ersten Schritt hat der Schweizerische Turnverband (STV) ein Pilotprojekt bewilligt für die mögliche Einzelteilnahme an den kommenden Europameisterschaften. Das Einzelstartrecht im Elite-Bereich wird der Verband bei der anstehenden Überarbeitung des Spitzensportkonzepts verankern. Am Sonntag hat in Magglingen der erste von drei Selektionswettkämpfen für die EM, an der die Schweiz mit nur einer Gymnastin vertreten sein wird, stattgefunden.

Dass die Direktorin des STV Béatrice Wertli dem Anlass beiwohnte und sich mit den Gymnastinnen höchstpersönlich austauschte, zeugt nicht nur von ihrem Interesse für die Sportart, sondern auch vom neuen Wind, der in der Rhythmischen Gymnastik wehen soll. Nach einem in jeder Hinsicht schwierigen Jahr mit Corona und den Vorkommnissen in Magglingen möchte Wertli in die Zukunft blicken. «Wir möchten in der RG den Sport und die Gymnastinnen wieder im Fokus haben», meinte Wertli zu dieser Zeitung und betonte, Transparenz sei ihr besonders wichtig.

Derweil hat Chiariello die erste Selektion souverän für sich entschieden und damit den ersten Schritt Richtung EM 2021 gemacht, die vom 9. bis 13. Juni in Varna (BUL) stattfindet.