Erfolgreiche Gymnastin – Chiariello nahe an der EM Livia Maria Chiariello (15) hat den zweiten Selektionswettkampf für die bevorstehende EM vom 9. bis 13. Juni in Varna (Bulgarien) souverän gewonnen. Oliver Dütschler

Livia Maria Chiariello bei einer Übung mit dem Ball. Foto: Anna Kull

Livia Maria Chiariello ist weiter auf Erfolgskurs, auch den zweiten EM-Selektionswettkampf konnte sie für sich entscheiden. «Ich bin froh, dass ich den Wettkampf gewonnen habe. Es besteht aber noch viel Luft nach oben, doch daran arbeite ich täglich im Training. Es würde mich stolz machen, die Schweiz bei der EM zu vertreten», meinte Chiariello selbstkritisch.

Die 14-fache Schweizer Meisterin vom RLZ Biel trainiert aktuell bei der international reputierten Trainerin Stefania Fogliata in Nemesi (Italien). «Ich bin sehr glücklich für Livia, dass sie gewonnen hat. Doch es ist mir ein Anliegen zu betonen, dass wir die Übungen für diesen Selektionswettkampf stark vereinfacht haben», sagt Fogliata. «Im Training arbeiten wir an Übungen mit einem deutlich höheren Schwierigkeitsgrad, um so mehr Punkte zu erhalten und auf internationalem Parkett konkurrenzfähig zu sein.»

Erste EM-Teilnahme seit 19 Jahren

Nach dem Sieg an beiden Selektionswettkämpfen stehen die Chancen für Chiariellos erste EM-Teilnahme sehr gut. Es wäre der erste Start einer Schweizer Einzelgymnastin seit 19 Jahren, als Joanie Ecuyer an der EM 2002 in Grenada antrat.

