Gemeindeschreiber geht – Chevrolet geht in Ringgenberg Gemeindeschreiber André Chevrolet verlässt Ringgenberg per Ende März 2021.

Gemeindeschreiber André Chevrolet verlässt die Gemeinde Ringgenberg nach acht Jahren. Foto: PD

Nach fast acht Jahren habe sich Gemeindeschreiber André Chevrolet entschieden, eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Dies schreibt der Gemeinderat von Ringgenberg in einer Mitteilung. Er nehme die Kündigung Chevrolets mit Bedauern zur Kenntnis. «Für sein grosses Engagement und die angenehme Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren dankt er André Chevrolet», steht weiter im Communiqué. Der Gemeinderat werde sich in nächster Zeit mit der künftigen Organisation der Verwaltung befassen, Entscheide fällen und eine entsprechende Stellenausschreibung vornehmen.

pd/ngg