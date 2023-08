Chemieunfall in Wimmis – Leck in Leitung, Hunderte Liter Chemikalien ausgelaufen Am Sonntagnachmittag ist es in Wimmis zu einem Chemieunfall gekommen. Wie die Kantonspolizei mitteilt, sind mehrere Hundert Liter Chemikalien ausgelaufen UPDATE FOLGT

Auf dem Gelände der Nitrochemie kam es am Sonntagnachmittag zu einem Chemieunfall. Foto: Bruno Petroni

Zwischen 500 und 1000 Liter eines Nitrilgemischs sind am Sonntag in Wimmis ausgelaufen. Das teilte die Kantonspolizei am frühen Montagabend mit. Wie Recherchen dieser Zeitung ergaben, ist der Chemieunfall bei der Nitrochemie passiert.

Gemäss ersten Erkenntnissen hatte die Verbindung einer Leitung ein Leck, woraufhin die Chemikalie austrat. «Die sofort alarmierten Einsatzkräfte konnten die ausgelaufene Säure im Rahmen eines mehrstündigen Einsatzes schliesslich binden und neutralisieren», schreibt die Polizei. Da die Flüssigkeit zu grossen Teilen in einen Bodenschacht gelaufen war, wurde dieser ausgepumpt und ebenfalls neutralisiert.

Gefahr für die Umwelt gebannt

Es wurde niemand verletzt. Die Gefahr für die Umwelt konnte gebannt werden, das Grundwasser sei nicht betroffen, heisst es in der Mitteilung von Polizei und Statthalteramt.

Nebst Mitarbeitenden der Kantonspolizei Bern standen 36 Einsatzkräfte der Feuerwehr Simmenfluh und Spiez sowie der Betriebsfeuerwehr der betroffenen Firma im Einsatz. Zudem waren zwölf Angehörige der Chemiewehr der Feuerwehr Thun vor Ort. Das Amt für Wasser und Abfall des Kantons Bern sowie Spezialisten und Spezialistinnen der Fachstelle Umweltkriminalität der Kantonspolizei Bern wurden ebenfalls aufgeboten. Der Unfall wird untersucht.

PD/maz

