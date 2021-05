«Solothurner Zeitung» ärgert Kanton – Chefredaktor kritisiert Regierung – jetzt muss der Verleger antraben Der Solothurner Regierungsrat verlangt mit Peter Wanner eine Aussprache – es geht um den Chefredaktor der «Solothurner Zeitung», Balz Bruder. Claudia Blumer

Chefredaktor Balz Bruder in seinem Büro in Solothurn. Foto: Lea Durrer

Medien werden immer noch die vierte Gewalt genannt. Doch manchmal funktioniert das mit der Gewaltenteilung nicht ganz reibungslos. Dann kommt es vor, dass die eine der anderen ins Gehege kommt. So geschieht es derzeit im Kanton Solothurn, wo Peter Wanner, Verleger der CH-Media, die auch die «Solothurner Zeitung» herausgibt, kürzlich Post vom Regierungsrat bekommen hat.

Es sei wieder einmal Zeit für ein Treffen, schreibt der Regierungsrat im Brief vom 10. März. Das letzte Gespräch zwischen der Regierung und dem Zeitungskader liege schon sieben Jahre zurück, und zudem gebe es jetzt einen aktuellen Anlass: «Der Regierungsrat bekundet seit einiger Zeit und in zunehmendem Masse Mühe mit der Berichterstattung von Chefredaktor Balz Bruder», heisst es in dem Schreiben, das dieser Redaktion vorliegt. Bruders Berichterstattung sei zuweilen inakzeptabel, man müsse reden. So habe der Chefredaktor «wider besseres Wissen» Gerüchte über die angebliche Impfung systemrelevanter Steueramtsmitarbeiter verbreitet, heisst es, oder er berichte einseitig und ohne die involvierten Stellen anzuhören.