Nach tödlichem Unfall in Belp – Chef der Trampolinhalle hat keine Schuld am Tod des Mädchens Vor zwei Jahren starb in Belp ein Mädchen beim Trampolinspringen. Der Geschäftsführer der Halle wird dafür nicht verantwortlich gemacht. Johannes Reichen Adrian Moser Bilder

Im Bounce Lab kam es Anfang 2020 zu einem tödlichen Unfall. Foto: Adrian Moser

Am 9. Februar 2020 stürzte ein 13-jähriges Mädchen in der Trampolinhalle Bounce Lab in Belp schwer. Fünf Tage später starb es im Spital an den Folgen einer Kopfverletzung.

Zwei Jahre nach dem Unfall kommt nun auch die Berner Justiz zum Schluss, dass der Geschäftsführer keine strafrechtliche Schuld am Unfall trägt. Das Obergericht hat eine Beschwerde der Eltern des Mädchens abgewiesen.