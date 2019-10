Cheers, Kiefer Sutherland

Auch wenn es immer wieder dieselben Geschichten sind, die er auf den Bühnen dieser Welt erzählt: Auf eine eigentümliche Art und Weise schafft er es, das Publikum zum Gefährten, zum Kumpel zu machen. Es scheint, als brauche Sutherland die Nähe zu Leuten tatsächlich – deshalb verzeiht man ihm auch die eine oder andere Schnulze.

Dreck unter den Nägeln

Man merkt auch, dass Sutherland seine Sache ernst nimmt und sich da nicht ein gelang­weilter Hollywoodstar ein teures Hobby gesucht hat. Dabei sind es vor allem seine Trinkerlieder, die die grösste Wirkung entfalten. Das sind schöne, dreckige, verwegene Songs. In solchen Momenten hat Sutherland etwas verschmitzt Selbstironisches an sich, eine freche Nonchalance in den Gesten, auch seine Stimme wird dabei rauer und eindringlicher. Songs wie die Honkytonk-Nummer «This Is How It’s Done» oder «Going Home» über die letzten Minuten in einer Bar haben den nötigen und so wichtigen Dreck unter den Fingernägeln. Da ist Seele herauszuhören, Wut und Humor.

Und so wird es immer besser im Bierhübeli. Die sowieso grandiose Band dreht immer mehr auf. Die Gtiarrensoli werden länger und wild. Auf «Agave», einem tequilladurchtränkten Song über eine mexikanische Schönheit, folgt dann auch das ausschweifendste und wildeste Stück des Abends: das Blue-Punk-Stück «Down in a Hole» – am Boden der Flasche. Cheers, Kiefer.

Kiefer Sutherland:«Reckless & Me»(BMG Rights Management).