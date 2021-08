Regionalgericht Oberland - «Chat-Partnerin» entpuppte sich als Polizist

Regionalgericht Oberland – Einem verdeckten Ermittler auf den Leim gegangen Ein Mann wurde wegen versuchter sexueller Handlungen mit einem Kind schuldig gesprochen. Bei seiner «Chat-Partnerin» handelte es sich um einen Polizisten. Hans Kopp

Das Regionalgericht verurteilte einen Mann unter anderem wegen versuchter sexueller Handlungen mit einem Kind (Symbolbild). Foto: Patric Spahni

Der beschuldigte 55-jährige Schweizer aus dem Berner Oberland trat unter einem Benutzernamen erstmals im Frühling 2019 auf einer Internetplattform mit «Verena» (Name von der Redaktion erfunden) in Kontakt und verlangte ein Foto von ihr an seine E-Mail-Adresse. Im Herbst des gleichen Jahres und im Winter 2020 trat der Mann erneut mit «Verena» in Kontakt.

In der Folge entwickelte sich eine längere Unterhaltung über ausnahmslos sexuelle Themen. Obwohl ihm «Verena» bei jedem Kontakt angab, 13 beziehungsweise ab dem 12. September 2019 14 Jahre alt zu sein, erkundigte sich der Beschuldigte, ob sie schon einmal Sex gehabt habe und ob sie dies denn nicht möchte.