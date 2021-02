Kantinen für Chauffeure – Charmeoffensive wärmt Magen und Herzen, füllt aber keine Kassen In keinem anderen Kanton gibt es derart viele Anlaufstellen für hungrige Lastwägeler: Drei Raststätten und acht Restaurants verpflegen sie derart. Chantal Desbiolles

Der Rasthof Platanenhof in Gampelen ist einer von aktuell elf Verpflegungsstätten für Lastwagenchauffeure im Kanton Bern. Foto: Christian Pfander

Das warme Nachtessen am Tisch sitzend einnehmen: Für Fernfahrer wurde während der Pandemie in der Schweiz bereits zum zweiten Mal unmöglich, was für viele eine Selbstverständlichkeit ist. Weil die Gastrobetriebe seit Dezember wieder im Lockdown sind, konnten sich die Chauffeure und Chauffeusen abends nicht mehr ausserhalb ihrer eigenen Kabine verpflegen. Doch ihr Verband verschaffte sich beim Bundesrat Gehör. Seither gilt für sie die Kantinenlösung: Bei einer Übernachtung unterwegs stehen ihnen bestimmte Raststätten und Restaurants offen.

Nirgendwo ist das Verständnis den Fernfahrern gegenüber so gross wie im Agrarkanton Bern: In keinem anderen Kanton haben sich so viele Betriebe auf die Liste des Verbands Routiers Suisse setzen lassen. Drei Raststätten und acht Restaurants sind abends offen, bieten als Chauffeurkantinen warme Snacks und ganze Menüs, Toiletten oder sogar Duschen an.