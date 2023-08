König der Belgier – Charismafrei, still und verstockt – und doch hält Philippe sein Land zusammen Belgien ist zersplittert in drei Regionen, der Separatismus treibt das Land auseinander. Es ist das Königshaus, das dieses wackelige Konstrukt noch zusammenhält. Josef Kelnberger aus Brüssel

«Der stille König»: Als junger Mann konnte Philippe keine fünf Wörter aneinanderreihen, ohne vor Aufregung zu erröten und ins Stottern zu geraten. Foto: Carlos Gil (Getty Images)

Am 21. Juli 1831 wurde Leopold I. als erster König der Belgier gekrönt. Seither ist der 21. Juli Nationalfeiertag, aber der König steht dabei nicht unbedingt im Mittelpunkt. Es ist ein Fest des Volkes, und König Philippe taugt ohnehin nicht als Mittelpunkt von Feierlichkeiten. «Der stille König», so nennen sie ihn in Belgien.