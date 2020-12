So war das verkorkste SCB-Jahr – «Charaktertest klar nicht bestanden» Jalonens Erfolgsrechnung, Schellings Forderung, Lüthis Botschaft und Mosers unchristliches Fazit: Ein Rückblick auf zwölf Monate SC Bern. Reto Kirchhofer

Momentaufnahme und sogleich Sinnbild eines ganzen Jahres: Der Blick in die SCB-Garderobe in Lausanne nach dem verpassten Playoff. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

35 Meisterschaftsspiele, 14 Siege, 21 Niederlagen, 4 Cheftrainer: So lautet die Jahresbilanz des SCB in Zahlen. Selbst ein Sieg zum Abschluss am 30. Dezember gegen Langnau würde nichts beschönigen – sofern das Derby überhaupt stattfinden wird.

Das SCB-Jahr bot mehr als nackte Zahlen. Viel mehr. Unzufriedenheit, Ungewissheit, ungehaltene Versprechen, geflügelte Worte, ein historisches Minus, Schlagzeilen für die ganze Sportwelt – und Weihnachten in Quarantäne. Ein Rückblick auf 12 Monate anhand von 19 Zitaten.

6. Januar: «Erfolg setzt sich zusammen aus 10 Prozent Glück, 20 Prozent zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, und 70 Prozent sind harte Arbeit.»

Trainer Kari Jalonen sinniert am 60. Geburtstag über seine Arbeit in Bern. Merke: Auch Erfolgsrechnungen können verjähren.