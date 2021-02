Leserreaktionen – «Chapeau, Saïda Keller-Messahli!» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem zur Kritik an Saïda Keller-Messahli nach ihrem Auftritt in der SRF-Arena.

Wird von den Leserbriefschreibenden unterstützt Saïda Keller-Messahli, Präsidentin des Forums für einen fortschrittlichen Islam. Bild: Christian Beutler (Keystone)

Zur Kritik von Amira Hafner-Al Jabaji nach dem Arena-Auftritt von Keller-Messahli

Die Arena vom 29. Januar ist aus dem Ruder gelaufen. Da wurde immer nur über Burka, Islam et cetera diskutiert. Initiator Walter Wobmann versuchte immer wieder, das Thema auf die vermummten Chaoten und Randalierer zu lenken. Er fand leider kein Gehör. Ich frage mich, ob Moderator Sandro Brotz selber nicht merkte, dass die Sendung einseitig daherkam. Da gäbe es doch noch die Sendeleiterin oder den Sendeleiter, der über Kabel den Moderator darauf aufmerksam machen sollte. Einseitiger geht es nicht. Fritz Zwahlen, Münsingen

Fragt sich, wer sich hier im Ton vergriffen hat. Ja, Saïda Keller-Messahli hat die Diskussion geprägt, war angriffig und pointiert, wurde aber auch massiv angegriffen. Keller hat einiges zu sagen und weiss, wovon sie spricht. Daher auch ihr Engagement. Aber keine Aussage von ihr war so auf die Person gespielt wie die von Amira Hafner-Al Jabaji, die sich nicht mit den Inhalten auseinandersetzt, sondern direkt auf die Frau spielt. Und das mit zweifelhaften, aber sehr typischen Argumenten. Als ob ein westliches Staatsfernsehen sich gefälligst um den Goodwill junger Muslime bemühen soll. Dies lässt nicht nur ein mangelndes Verständnis für Meinungspluralismus und demokratische Mechanismen erahnen, sondern stellt Amira Hafner-Al Jabaji in ihrer Rolle als Moderatorin grundsätzlich ein schlechtes Zeugnis aus. Onlinekommentar von Martin Frey

Reagierte mit scharfer Kritik nach dem Arena-Auftritt: Moderatorin Amira Hafner. Bild: SRF/Oscar Alessio

Kurz und bündig: Ich bewundere Saïda Keller-Messahli für ihren Mut, ihr Wissen und ihren Einsatz für die Emanzipation der islamischen Frauen. Nun wurde ihr, wohl in Ermangelung von Fakten, vorgeworfen, dass sie in der Arena Anderen ins Wort gefallen sei. Ich bin auch dafür, dass man einander ausreden lässt, aber das gilt für alle. Wie oft habe ich mich schon geärgert, dass in der Arena gewisse Koryphäen die andern Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer ständig unterbrechen. Und jetzt hatte Saïda Keller-Messahli sogar die Grösse, zuzugeben, dass sie zu laut und zu ungeduldig gewesen sei und dass ihr das Leid tue. Chapeau! Und die Anderen? Heinz Haussener, Belp

Klar. Saïda Keller-Messahli, die seit Jahren auf sachliche Weise vor den Gefahren einer islamistischen Subkultur warnt, ohne dabei die muslimische Mehrheit zu verunglimpfen, wird einmal emotional in einer Sendung – und schon wird sie mit genau denjenigen Adjektiven angegriffen, die auf die islamistische Subkultur zutreffen: «radikalisiert», «extremistisch». Dieses Quidproquo von Amira Hafner-Al Jabaji ist ziemlich durchsichtig. Onlinekommentar von Bastian Treichler

Zur Coronapandemie

Die politischen Institutionen, ob Bundesrat oder Regierungsrat, werden durch Politiker aufs gröbste kritisiert. Von Rücktrittsforderungen bis Entzug der Dossiers oder Departementswechsel wird fast täglich etwas gefordert, obschon man eine Pandemie in diesem Ausmass in den letzten 100 Jahren noch nie zu bewältigen hatte. Ich habe von diesen Politikern ausser Kritik noch nie konstruktive Vorschläge zu hören bekommen. Letzte Woche bin ich mit einer Person nach Bern ins Impfzentrum vom Inselspital zur Corona-Impfung gefahren; ich war überrascht, wie speditiv das Ganze vonstattenging. Der Impftermin hatte ein Zeitfenster von einer halben Stunde, das eingehalten wurde, auch waren genügend Parkplätze mit Verkehrsdienst vorhanden. Ich möchte doch die ewigen Nörgler dazu einladen, sich vor Ort ein Bild zu machen, und den Organisatoren vom Kanton Bern für diese reibungslose Organisation danken. Maurice Oehler, Ins

Zu von Graffenrieds Argumenten für die Festhalle

So soll die Festhalle dereinst aussehen. Bild: PD

Bei der Abstimmung am 7. März geht es in erster Linie um die Frage, ob unter dem Deckmantel der Kulturförderung 30 Millionen an Steuerfranken in ein privates Bau-projekt fliessen sollen oder nicht. Der Stadtberner Finanzdirektor der SP, der im letzten Jahr noch ein pauschales Sparprogramm für Bern aufgegleist hat, meint nun salopp, dass gerade «er als Finanzminister» Ja sagen könne, denn schliesslich generiere die neue Eventhalle Steuereinnahmen von 140’000 Franken pro Jahr. Es braucht keine grossen Rechenkünste, um zu sehen, dass die Stadt demnach ihren Beitrag noch in 100 Jahren nicht wieder hereingeholt hätte. Bleibt zu hoffen, dass sich zumindest die Basis der SP am Abstimmungssonntag an ihren Slogan erinnert und Nein sagt zur Finanzierung privater Profite durch Steuermillionen. Stefan Dietiker, Bern

Zu «Burgdorf: Unternehmen sollen die Kreisel erobern»

Bei der Erstellung vom «Aebi-Kreisel» vor zirka 20 Jahren waren noch Objekte, die von der Firma Aebi seinerzeit entwickelt, produziert und verkauft wurden, sowohl in Burgdorf als auch in naher Umgebung vorhanden. Bereits damals wurde angeregt, dass es Burgdorf gut anstehen würde, mit Objekten auf dem Kreisel die Geschichte des während mehreren Jahrzehnten grössten Arbeitgebers von Burgdorf in Erinnerung zu halten. Bereits vor mehr als hundert Jahren setzten Unternehmen von Burgdorf auf erneuerbaren Strom, in der Regel unter Nutzung der Wasserkraft des Industriekanals auf von Aebis produzierten Turbinen. Das wichtigste Standbein jedoch waren Pumpen für Feuerspritzen, Geräte und Maschinen, erst für die Landwirtschaft, später für die Landschaftspflege, die weltweit Absatz fanden. Leider wurde bis dato von keiner Stelle die Realisation eines passenden Projektes auf dem «Aebi-Kreisel» angegangen. Schwer vorstellbar, dass der Weg dahin so schwierig ist. Peter Aeschlimann, Burgdorf