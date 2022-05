Sprachtalent aus Uetendorf – Chantal Bichsel greift nach den olympischen Sternen Ende Juli wird eine Gymnasiastin aus Uetendorf die Schweiz an einem internationalen Wettkampf vertreten: Chantal Bichsel reist an die Linguistik-Olympiade auf der Isle of Man. Marc Imboden

Chantal Bichsel aus Uetendorf reist Ende Juli auf die Isle of Man an die Linguistik-Olympiade. Foto: PD

Die Isle of Man ist der Ort, an dem jedes Jahr das älteste, gefährlichste und umstrittenste Motorradrennen der Welt durchgeführt wird. Bei der Tourist Trophy sind Todesopfer nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Doch dieses Jahr ist die Insel zwischen Grossbritannien und Irland Austragungsort eines weitaus friedlicheren Wettkampfs: Ende Juli findet auf der Isle of Man die internationale Linguistik-Olympiade statt. Teilnehmen werden junge Leute zwischen 14 und 20 Jahren, die sich für die Erforschung von Sprachen interessieren und sich an der nationalen Olympiade in ihrem Land qualifiziert haben.