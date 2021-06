Thuner Stadtrat: Energie – Chancen durch Wasserstoff sollen genutzt werden Das Parlament hat ein Postulat der FDP zur Förderung von Wasserstoff als Energieträger angenommen. Eine Machbarkeitsstudie läuft. Die Idee birgt Chancen – und Herausforderungen. Gabriel Berger

Die Aarewerke der Energie Thun AG im Schwäbis. Die FDP regt an, den in der Nacht anfallenden Strom zur Gewinnung von Wasserstoff zu verwenden. Foto: PD

In der Schweiz gibt es laut den drei FDP-Vertretern im Thuner Stadtrat «bisher nur zwei Produktionsstätten und weniger als 10 Tankstellen für Wasserstoff». Die Partei verspricht sich viel von diesem Energieträger. Der Gemeinderat solle deshalb prüfen, ob die Energie Thun AG – die zu 100 Prozent im Besitz der Stadt ist – die Produktion von Wasserstoff sicherstellen sowie die Lagerung und den Vertrieb dieser Energie an geeignete Tankstellen bewerkstelligen könne. Das Parlament hat ein entsprechendes Postulat an der Sitzung vom Donnerstagabend einstimmig angenommen.