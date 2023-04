Interlaken Tourismus – Chance Winter erfindet sich neu Der Verein Chance Winter will künftig durchs ganze Jahr hindurch Ideen und Konzepte entwickeln. Dafür brauchts auch eine Umbenennung.

Ice Magic auf der Höhematte Anfang 2022. Foto: Steve Wenger

Bislang organisiert der Verein Chance Winter Anlässe und Angebote ausschliesslich in der Wintersaison. Ein bekanntes Beispiel ist Ice Magic, welches im vergangenen Winter wegen der drohenden Strommangellage abgesagt worden war. Doch künftig will sich der Verein anders ausrichten, wie er mitteilt: «Attraktive Angebote sollen die Marke Interlaken das ganze Jahr über erstrahlen lassen», erklärt Daniel Sulzer, Präsident des Vereins Chance Winter, in einer Medienmitteilung. Der Lead, die Umsetzung und die Finanzierung blieben in jedem Fall bei den jeweiligen Umsetzungspartnern.

Jungfrau World Events stieg aus

Aufgrund der geplanten Reorganisation des Vereins zur Ganzjahres-Innovationsplattform ohne Umsetzung und Veranstaltungscharakter gab die Jungfrau World Events GmbH ihren Austritt per Ende Geschäftsjahr bekannt. Dafür erhalte der Verein neu Verstärkung durch Interlaken KMU Handwerker- und Gewerbeverein Interlaken und Umgebung HGI. Simone Portmann wurde als Interlaken-KMU-Vertretung in den Vorstand gewählt. «Bis die Reorganisation des Vereins abgeschlossen ist, übernimmt Interlaken Tourismus interimistisch die Geschäftsstelle», steht weiter geschrieben.

Beim von Interlaken Tourismus lancierten Winterlaken geht es primär um die langfristige Stärkung des Wintertourismus sowie eine Verlängerung der durchschnittlichen Aufenthaltsdauer der Gäste. Winterlaken bleibe weiterhin ausschliesslich bei Interlaken Tourismus inklusive Planung, Marketing und Mitfinanzierung. Für die kommende Wintersaison würden gemeinsam mit Partnern neue Ideen geprüft und konkretisiert.

Die pandemiebedingten und behördlichen Einschränkungen führten beim Verein in den letzten Jahren zu Defiziten, was eine Sanierung nötig machte.

