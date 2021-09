Thai-Lokale der Migros – Cha Cha im Westside und in der Welle 7 schliessen Die Migros Aare macht ihre zwei verbliebenen Thai-Restaurants in den Einkaufszentren zu. Claudia Salzmann

Das Konzept des Cha Cha (hier im Einkaufszentrum Westside) schien die Kundinnen und Kunden zu wenig zu überzeugen. Foto: pd

Die zwei letzten Filialen des Thai-Restaurants Cha Cha sollen per Ende 2021 geschlossen werden, das bestätigt Andrea Bauer, Sprecherin der Migros Aare. Das eine Lokal befindet sich im Einkaufszentrum Westside in Berns Westen. Dies war die erste Filiale in Bern, die im Jahr 2008 aufsperrte. Die andere Filiale befindet sich im Foodcourt der Welle 7 am Berner Bahnhof.

Man habe sich im Rahmen eines Transformationsprogramms zu diesem Schritt entschieden. «Eine Schliessung ist immer die letzte Massnahme, wenn wir sehen, dass sich ein Format über längere Zeit nicht den Erwartungen entsprechend entwickelt», so Bauer. Zudem seien die Cha Chas bei Kundinnen und Kunden nicht auf die nötige Resonanz gestossen.