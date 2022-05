Im Alter von 61 Jahren – CEO der Freiburger Nachrichten verstorben Nach einer schweren Krankheit ist Gilbert Bühler am Montagabend verstorben. 17 Jahre lang war er Geschäftsführer des Lokalmediums.

Gilbert Bühler war unter anderem auch Mitglied des Präsidiums des Dachverbands Schweizer Medien. (Archivbild) Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

Gilbert Bühler, 17 Jahren lang Geschäftsführer der Freiburger Nachrichten, ist am Montag nach einer schweren Krankheit im Alter von 61 Jahren gestorben. Chefredakteur Christoph Nussbaumer ist der designierte Nachfolger von Bühler.

Bühler sei am Montagabend im Kreise seiner Familie in Freiburg verstorben, teilten die Freiburger Nachrichten am Montagabend mit. Bühler habe die Entwicklung des Unternehmens in den letzten 17 Jahren mit riesigem Engagement und mit Weitsicht vorangetrieben, und er hinterlasse ein wirtschaftlich äusserst gesundes und organisatorisch gut aufgestelltes Unternehmen. Der Verstorbene war unter anderem auch Mitglied des Präsidiums des Dachverbands Schweizer Medien.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung der Freiburger Nachrichten teilten weiter mit, dass Finanzchefin Olivia Enkerli ad interim die Geschäftsführung der Freiburger Nachrichten AG übernehme. Der designierte Geschäftsführer Christoph Nussbaumer werde seinen neuen Posten übernehmen, sobald die Nachfolge für seine heutige Position als Chefredaktor geregelt sei.

mb/SDA

