Machtwechsel beim FC Basel – Ceccaroni und Heri müssen gehen – kehrt Streller zurück? Wie werden David Degen und seine Mitstreiter den FC Basel verändern? Wer muss gehen? Wer kommt? Diese Zeitung liefert Antworten auf die drängendsten Fragen. Tilman Pauls , Oliver Gut , Dominic Willimann

Roland Heri wird den FC Basel verlassen. Es geht nur noch darum, zu welchen Konditionen er ausscheidet. Foto: Toto Marti (Freshfocus)

Spätestens seit Dienstag herrscht Aufbruchstimmung rund um den FC Basel. Die Nachricht und noch viel mehr die offizielle Bestätigung, dass Bernhard Burgener seine Aktienmehrheit an der FC Basel Holding AG an David Degen verkauft hat, setzt vielerorts Kräfte frei. Umso mehr, weil David Degens erste Schritte als FCB-Besitzer Anlass zur Hoffnung auf eine positive Zukunft geben.

Mit Reto Baumgartner als Präsident sowie Marco Gadola, Johannes Barth, Sophie Herzog, Christian Gross und Andreas Rey bildet Degen einen Holding-Verwaltungsrat mit unabhängigen Personen und unterschiedlichen Fachkompetenzen. Zudem wird er einen Teil seiner Aktien so an Gadola, Barth und Rey weiter veräussern, dass keiner mehr allein die Mehrheit und damit das Sagen hat. Bereits geklärt ist zudem die Frage des Cheftrainers: Degen wird mit Patrick Rahmen in die neue Spielzeit gehen.