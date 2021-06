Vor kurzem habe ich erfahren, dass ein Psychiater in Florida das Wort cave syndrome – also Höhlensyndrom – erfunden hat. Und das fand ich aus verschiedenen Gründen interessant.

Erstens liebe ich neue Wörter. Ich führe sogar eine Liste mit Neologismen und Begriffen, die ich dazulerne. Zweitens scheint mir das Phänomen extrem gegenwärtig. Das cave syndrome beschreibt nämlich die Schwierigkeit, nach all den Lockdowns in die «Aussenwelt» zurückzukehren. Was dieser Psychiater beobachtete, war Folgendes: Viele seiner Patientinnen und Patienten hatten auch nach der zweiten Covid-Impfung noch Angst, das Haus zu verlassen. Zu sehr hatten sie sich an die Isolation in ihrer Höhle/cave gewöhnt.