4:0 nach Anlaufschwierigkeiten – Castroman weist Thun den Weg Die Berner Oberländer bezwingen Promotion-League-Vertreter Bulle souverän und ziehen als erstes Team in die 2. Cuprunde ein. Adrian Horn

Miguel Castroman trifft auch im zweiten Startelf-Einsatz der Saison. Archivfoto: Freshfocus

Auf einmal präsentieren sich die Dinge in der Stockhorn-Arena doch wieder ganz ordentlich. Nach harzigem Saisonstart feiert der FC Thun seinen zweiten Sieg in Folge, zum dritten Mal in Serie verliert er nicht. 4:0 schlägt Mauro Lustrinellis Team in der 1. Cuprunde auswärts den FC Bulle, welcher im Frühsommer in die Promotion League aufgestiegen ist.

Er passt perfekt ins System

Einen bemerkenswerten Anteil an der Trendwende hat Miguel Castroman. Vor zwei Wochen gegen Aarau kehrte der offensive Mittelfeldspieler von einer Verletzungspause zurück; nach seiner Einwechslung war er gleich ein belebendes Element. In Vaduz traf er ausgesprochen sehenswert zum 4:2. Und in Bulle schiesst er rund 10 Minuten vor der Halbzeit das wichtige 1:0. Die weiteren Tore erzielen mit Nikki Havenaar und Nicola Sutter die beiden Innenverteidiger, ehe Hiran Ahmed den Schlussstand markiert.

Castroman, der Gewinner der letzten Wochen, kommt als klassicher Zehner im Rhombus-artigen Mittelfeld, in dem Lustrinelli auflaufen lässt, vorzüglich zur Geltung. Vielleicht schöpft der inzwischen 27-jährige Linksfuss sein grosses Potenzial nun gänzlich aus.

