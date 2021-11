Freilichtspiel in Frutigen – Casting für «Agnes von der Tellenburg» hat begonnen Nathalie Trachsel und Rolf Schoch veranstalteten zwei Workshops für die angemeldeten Schauspielerinnen und Schauspieler des Freilichtspiels «Agnes von der Tellenburg». PD

Die Schauspielinteressierten bereiteten sich an zwei Workshops der Freilichtspiele Tellenburg auf die Produktion im kommenden Sommer vor. Foto: PD



In zwei Gruppen fanden sich unlängst rund 50 Schauspielerinnen und Schauspieler im Foyer der Turnhalle Widi in Frutigen ein. Nach der Begrüssung durch OK-Präsident Faustus Furrer eröffneten Nathalie Trachsel und Rolf Schoch – beide professionelle Theaterschaffende – den Workshop im Hinblick auf das Freilichtspiel «Agnes von der Tellenburg» im Juli und August 2022.

«Wir wollen ein Toptheater im nächsten Sommer», blickte Schoch voraus. Nach den beiden Workshops werden die Rollen durch die Theaterleitenden zugeteilt. Im Dezember findet dann die erste Leseprobe statt. Während der Winterzeit werden die Proben im Hotel Simplon abgehalten, bevor im Mai der Probenbetrieb auf dem Tellenburgareal aufgenommen wird.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler wärmten sich an den Workshops für ihre Arbeit auf – indem sie sich auf unterschiedliche Art und Weise bewegten, flüsterten, schrien und sich in verschiedene Launen versetzten. Weiter wurden die Konversation ohne Worte und der Einsatz von Mimik und Gestik geübt. «Besonders beeindruckend waren an beiden Nachmittagen die professionelle Arbeit von Nathalie Trachsel und Rolf Schoch, das grosse Engagement der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und die gelöste, aber sehr konstruktive Atmosphäre», teilen die Veranstalter mit. Damit sei der Grundstein für ein erfolgreiches Freilichtspiel gesetzt worden.

