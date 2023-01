Krieg in der Ukraine – Cassis will russische Gelder auf Schweizer Konten für Wiederaufbau freigeben Kiews Wirtschaftsministerin ruft am WEF die Welt um Hilfe, ihr Land benötigt 1000 Milliarden Dollar. Die Schweiz bereitet die Deblockierung von eingefrorenen russischen Geldern vor. Jorgos Brouzos Arthur Rutishauser

Wirbt in Davos für finanzielle Unterstützung: Die ukrainische Wirtschaftsministerin Julija Swiridenko. Foto: Gian Ehrenzeller (Keystone)

«Wir kämpfen zwei Kriege», sagt die ukrainische Wirtschaftsministerin Julija Swiridenko bei ihrem Auftritt am Weltwirtschaftsforum WEF in Davos. Es seien ein militärischer und ein finanzieller Kampf. Neben dem menschlichen Leid entstehen im kriegsversehrten Land gigantische Schäden. «Letztes Jahr gingen wir von einem Schaden von 350 Milliarden Dollar aus, heute beträgt er wohl schon rund 1 Billion Dollar», so Swiridenko. Also 1000 Milliarden Dollar.