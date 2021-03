Entlassungen und Kündigungen – Casino-Direktor wehrt sich gegen harte Kritik Ehemalige Angestellte erheben Vorwürfe gegen den Casino-Direktor Ivo Adam. Was ist im Vorzeigebau der Berner Burgergemeinde los? Claudia Salzmann

Ivo Adam bei der Eröffnung im September 2019. Schon drei Jahre vorher holte ihn die Burgergemeinde ins Boot. Foto: Raphael Moser

Mit Pauken und Trompeten wurde das Casino im September 2019 eröffnet. Für Bern ziemlich pompös: Gleich vier Spitzenköche mischten mit. Nur eineinhalb Jahre später reibt sich die Berner Gastroszene die Augen: Es kam jüngst zu Entlassungen und Kündigungen, und es gab arge Misstöne. Es brodelt im Vorzeigebau der Berner Burgergemeinde – jetzt werden auch Vorwürfe gegen Ivo Adam laut.

Seit Ende 2020 ist eine Taskforce, in der Casino-Direktor Ivo Adam und Casino-Präsident Hans Traffelet Einsitz haben, damit betraut, das Casino zu reorganisieren. Sie hat alle Konzepte durchleuchtet und dort angesetzt, wo das grösste Sparpotenzial liegt. Vor zwei Wochen hat die Casino-Leitung 15 Kündigungen ausgesprochen, wie diese Zeitung publik machte. Im Viertelstundentakt sind Mitarbeitende ins geschlossene Haus am Casinoplatz aufgeboten worden, wie Betroffene berichten. «Allen war klar, was da geschehen wird», sagt Dave Wälti, Küchenchef der Bistrobar, dem ebenfalls gekündigt wurde.