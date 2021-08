Leserreaktionen – «Casimir Platzer haut mit seinem Gepolter in die gleiche Kerbe wie die SVP» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen. Unter anderem dazu, dass sich Gastro-Suisse-Chef Casimir Platzer gegen eine Zertifikatspflicht ausspricht.

Leser ärgern sich über die negative Haltung von Gastro-Suisse-Chef Casimir Platzer gegenüber einer Covid-Zertifikatspflicht. Foto: Keystone/Anthony Anex

Zu «Ganz glücklich wurde Köniz mit dem Schloss nie»

Als freiwilliger Mitarbeiter des Schulmuseums Bern vermisse ich aber eine wichtige, seit 2008 ebenfalls im Schloss Köniz ansässige Institution: das Schulmuseum Bern im Haberhuus mit seinem historischen Schulzimmer im ersten Stock und der aktuellen Wechselausstellung «Jitz rede-n-ig» im zweiten Stock. Dass gemäss Gemeinderat Thomas Brönnimann vorgesehen ist, diese Räumlichkeiten, welche intensiv vom Schulmuseum genutzt werden, dereinst an die Musikschule zu übergeben, ist uns nicht bekannt und wird hoffentlich auch nicht geschehen.Bruno Chapuis, Münchenbuchsee

Zu «Platzt den Beizern seinetwegen der Kragen?»

Die Mitglieder von Gastro Bern haben den Ernst der Lage erkannt. Es wird viele Gäste geben, die wieder ungehemmter und mit ruhigerem Gewissen ein Restaurant besuchen werden. Voraussetzung ist natürlich, dass sowohl der Wirt wie auch das Servicepersonal im Besitz eines Zertifikats sind. Casimir Platzer haut mit seinem Gepolter in die gleiche Kerbe wie die SVP. Leider – oder zum Glück – ist dies im Moment nicht mehr so gefragt. Adrian Berger, Zollikofen

Ich bin geimpft und esse trotz Corona liebend gern in einem gemütlichen Restaurant mit Freunden oder Bekannten, aber noch lieber in einem Lokal mit geimpftem Personal und mit Zertifikat-geprüften Gästen. Gastro-Suisse-Präsident Casimir Platzer soll doch einfach seine Arbeit für die Wirte und für seine Gäste tun. Und er sollte nicht unnötig Energie für populistischen Unsinn verschwenden. In halb Europa ist ein Zertifikat zwingend notwendig, und Casimir Platzer propagiert noch immer Neandertaler-Ideen. Ich bin mir sicher, dass die gut 52 Prozent geimpften Schweizer mit dieser Massnahme wieder in den Gasthöfen ein und aus gehen werden. Und noch eine Anmerkung: Besser würden alle Lokale mit einem entsprechenden Logo markiert werden, damit ich als Gast auch sicher sein kann, dass hier alle geimpft sind, das Personal und die Gäste. Hans-Peter Matti, Thun

Zu «Schärfere Regeln für Beizenbesuche»

Covid hat die Wirtschaft und unter anderem auch die Gastrobranche hart getroffen. Mir tun alle leid, die in irgendwelcher Art darunter leiden mussten und noch leiden müssen. Es ist sicher im Interesse aller, dass nicht wieder Lokale geschlossen werden müssen – bestimmt ist es auch oberste Priorität des Verbandes. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir jedoch eine schnellere Durchimpfung der Gesellschaft, dazu gehört leider Gottes auch das Covid-Zertifikat. Es ärgert mich, wenn ich höre, wie sich Wirte gegen dieses Zertifikat wehren. In Österreich wird das Zertifikat immer verlangt und auch diskussionslos vorgelegt, warum sollte dies in der Schweiz nicht möglich sein? Es scheint einfacher, den Bundesrat zu kritisieren, als seine mit Überzeugung geführten Massnahmen zu unterstützen. Die Gastrobetriebe sollten mitmachen und die Zertifikatspflicht akzeptieren. Gerade diese Betriebe müssten doch an geimpften Gästen interessiert sein. Mit der Zertifikatspflicht bleiben die Lokale weiterhin offen. Mit einer ablehnenden Haltung riskieren Gastrobetreiber genau das Gegenteil. Willy Schori, Gurbrü

Zu «Nach Swiss führt auch Lufthansa eine Impfpflicht für die Crew ein»

Aus persönlicher Erfahrung weiss ich, dass für alle Crewmitglieder der Swiss seit Jahren ein Impfobligatorium für Gelbfieber besteht. Die aktuelle Thematik ist somit für Mitarbeitende der Swiss nicht ganz neu. Ich bin dankbar für den Mut der Impfpioniere wie Doktor Edward Jenner, der bereits 1796 die Geschichte der modernen Impfstoffe (Pocken) ermöglichte. Dank Louis Pasteur können wir uns heute gegen Tollwut und andere dramatische Krankheiten impfen. Ich war erleichtert, als ich im Mai einen Covid-Impftermin wahrnehmen konnte. Wir Menschen in der ersten Welt sind so privilegiert, wir stellen die eigene Freiheit über alles. Haben wir doch Zugang zu medizinischer Versorgung bei einer schwer verlaufenden Covid-Erkrankung, die für ganz viele Menschen auf der Welt nicht annähernd da ist. Für einen Teil unserer Mitmenschen stehen nach wie vor Freiheit und Selbstbestimmung an erster Stelle. Doch Solidarität und Demut täten uns in der momentan aussergewöhnlichen Situation gut.Regula Sommer, Thun

Zu «Berner Klimatologe im Interview: ‹Wer will schon auf dem Mars wohnen?›»

Thomas Stocker täte besser daran, sich auf sein Fachgebiet Klimaforschung zu beschränken, statt Klimaskeptiker mit Corona-Skeptikern gleichzusetzen. Dies ist meiner Meinung nach eine billige politische Masche, um die Leute auseinanderzubringen. Jürg Siegrist, Muri

