10 Tipps für Studierende – «Cash in the Täsch»: Wie man

zu schnellem Geld kommt Auf dem Bau malochen, über Sterbende wachen – oder doch gebrauchte Unterwäsche? Es gibt verschiedene Wege, neben dem Studium Cash zu machen. Das Pfeffer-Team hat 10 Tipps. Meret Schmid , Arbër Shala

Was kannst du tun, wenn du nicht gerade flüssig bist? Klar, es gibt zahlreiche bekannte Methoden, um sein eigenes Konto aufzupolieren – zum Beispiel kannst du Nachhilfe in Französisch geben, an einer Kasse arbeiten und Regale auffüllen oder auf die Nachbarskinder aufpassen. Aber das ist nicht jedermanns Sache. Im folgenden Listicle zeigen wir dir deshalb einige ausgefallene Möglichkeiten auf, um damit «Cash in the Täsch» zu generieren.

Wie kriegen Studierende leicht Geld in die Tasche? Illustration: Yekta Evren

Temporärarbeit auf einer Baustelle

Ein Klassiker – zumal es mit Sicherheit viele Bauunternehmen gibt, die froh um Verstärkung sind. Die Baubranche tut sich zwar seit Jahren schwer, genügend Nachwuchs hervorzubringen, das sollte dich aber keineswegs davon abhalten, temporär auf der Baustelle zu arbeiten. Der Stundenlohn kann sich sehen lassen, allerdings solltest du unbedingt darauf achten, dass deine Anstellung in allen Belangen vertraglich geregelt ist; Schwarzarbeit birgt Risiken und bringt mehr Nach- als Vorteile mit sich.