Schoggimacher wollen mehr – Casa Nobile startet mit Gelati durch Für ihre Schokoladenkreationen wurden sie mehrfach ausgezeichnet. Seit diesem Sommer widmet sich Casa Nobile auch dem Glace-Handwerk. Und nun wollen sie bereits ausbauen. Nina-Lou Frey

Die Gelateria im Dorf sei trotz dem verregneten Sommer gut gelaufen, sagt Willi Schmutz von Casa Nobile. Nun will er sogar ausbauen. Foto: Nicole Philipp

Dort, wo in Bätterkinden wichtige Verkehrsachsen zusammenlaufen, verkauft die Firma Casa Nobile seit diesem Sommer Gelati. «Das miese Wetter hat uns den Start erschwert», sagt Wili Schmutz, Geschäftsführer des Unternehmens, das sich als preisgekrönte Schokoladenmanufaktur einen Namen gemacht hat. Trotzdem sei er zufrieden mit der neu eröffneten Gelateria im Provisorium neben dem ehemaligen Wirtshaus Krone.

Weniger gut lief das Pop-up an der Gerechtigkeitsgasse in der Berner Altstadt. «Die Konkurrenz ist gross, und die Touristen blieben aus», sagt der gelernte Confiseur mit lauter Stimme, um den Motorenlärm von der nahen Strasse zu übertönen. Der Verkehr in Bätterkinden sei für den Laden und die Gelateria im Dorf aber ein Segen.