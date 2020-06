Das Beispiel Sommer AG – Carunternehmen kämpfen ums Überleben Fehlende Aufträge, Kurzarbeit für das Personal, ein Notkredit von einer halben Million Franken: Der Carbetrieb Sommer aus Grünen blickt in eine ungewisse Zukunft. Wie die ganze Branche. Marco Spycher

Gibt die Hoffnung nicht auf: Bernhard Stucki, Geschäftsleiter der Sommer AG. Foto: Beat Mathys

Lange waren sie in der Garage, ohne genutzt zu werden: die grünen Reisecars der Sommer AG. Heute steht nun die erste Ausfahrt seit über drei Monaten an. Vom Hauptsitz in Grünen führt die Route an den Brienzersee, über Giswil, den Glaubenberg und wieder zurück. 15 Anmeldungen gingen beim Reisebüro ein. Unter normalen Umständen und in Zeiten vor Corona wäre die Fahrt aufgrund mangelnder Auslastung wohl abgesagt worden, erklärt Bernhard Stucki, Geschäftsleiter der Sommer AG. Doch im Moment ist das ganz anders. «Wir sind froh um jede Fahrt, die wir machen können. Das gibt uns Mut.»